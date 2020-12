Le migliori partite del 2020 – Al secondo posto

Benritrovati! La nostra rubrica sulle miglior partite del 2020 torna oggi con gli ultimi due articoli in cui potremo rivivere le due emozionanti partite del Napoli di quest’anno.

Oggi parleremo della partita che si trova al secondo posto della nostra personale classifica; innanzitutto dobbiamo tornare indietro di un mese, a fine novembre.

Questo periodo per Napoli e per il mondo è difficile, doloroso, in quanto da pochi giorni è scomparso l’unico dio che il calcio abbia mai conosciuto e visto: el Diez Diego Armando Maradona.

La sua morte gela e coglie di sorpresa tutti, ma in un momento difficile come la pandemia che stiamo vivendo, Diego ha unito il mondo e tutti si sono commossi di fronte alla prematura scomparsa di questo modello ed idolo, per alcuni supereroe.

Anche la SSC Napoli vive dei momenti difficili ed è pure complicato allenarsi con un clima del genere in città, ma la squadra di Gattuso, il 29 novembre, deve scendere in campo contro un’altra big del campionato, la Roma.

Per di più, gli azzurri devono riscattare la sconfitta contro il Milan, ma soprattutto devono omaggiare l’idolo di tutti nello stadio che presto cambierà nome, diventando il “Diego Armando Maradona”.

Gattuso schiera Meret in porta, Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce e la coppia granitica Manolas-Koulibaly in difesa. A centrocampo gioca Demme al posto di Bakayoko squalificato con Fabian Ruiz, mentre sulla trequarti gioca Zielinski. Sulle fasce giostrano Lozano ed Insigne, con Mertens davanti.

La Roma di Fonseca schiera la solita Roma, con Pedro e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko e Pellegrini in mediana con il pallino di Giuntoli, ovvero Jordan Veretout.

Il Napoli scende in campo con la maglia celebrativa per Diego e gli azzurri, sin dal primo minuto, vanno al massimo per omaggiare el Diez: la Roma è annichilita e non riesce a costruire nessuna azione da goal.

La pressione degli azzurri porta i suoi effetti al 31′ quando Insigne sblocca il parziale su punizione, e tutto ciò è quasi romantico e commovente, come se Diego avesse spinto la punizione di Insigne in rete.

Il Napoli va a riposo sull’1-0, ma rientra in campo ancora più cattivo: sfruttando anche gli infortuni di Mancini e Veretout, gli azzurri sono i padroni assoluti del campo e non mollano di un centimetro, frutto anche dell’abbassamento di Zielinski e del passaggio al 4-3-3.

Dopo 20 minuti della ripresa, Insigne, il capitano sugli scudi, fa un filtrante spettacolare per Fabian che dal limite dell’area sigla il 2-0 e mette a segno la sua prima rete stagionale.

Gattuso toglie Lozano e Zielinski, inserendo Politano ed Elmas: e proprio i cambi fanno la differenza. Su un tiro da fuori di Elmas, Mertens si butta sulla difettosa respinta di Mirante e sigla il 3-0, mentre Politano, al 90′, salta tutta la difesa giallorossa, scarta Mirante e sigla il 4-0.

Questa vittoria è il maggior omaggio della SSC Napoli per Diego, che sicuramente da lassù ha fatto il tifo per la sua squadra. Qua ci sono le migliori immagini della partita:

La nostra rubrica finisce qui, ma noi ci vediamo con la miglior partita del 2020 sempre domani alle 16!

Buon nuovo anno a tutti!