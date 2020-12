I migliori acquisti azzurri del 2020: Al secondo posto…

Buone feste a tutti, in questi giorni, di finte feste, analizzeremo i migliori acquisti del Napoli in questo brutto anno, in cui il calciomercato si è svolto con il campionato in corso.

Al secondo posto in classifica, a sorpresa, troviamo Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano arrivato dal Lille, per la proficua somma di 70 milioni, per via dell’infortunio non è riuscito a retribuire le aspettative dei tifosi azzurri. Il nuovo arrivato in 6 partite, 465 minuti in totale, ha realizzato in maglia azzurra 2 gol contro Atalanta e Bologna, il secondo decisivo. Victor è il perno di questo Napoli ed il gioco gira intorno a lui. L’attaccante ha doti incredibili nella velocità ed ha un destro micidiale. Aiuta molto, anche in fase di difesa, ed è sempre disponibile a pressare la difesa avversaria. Unica pecca del nigeriano è la disciplina, infatti il bomber, ancora ragazzo, risponde troppo spesso ai falli dei difensori con duri faccia a faccia. In Europa League invece Osimhen ha giocato due partite con zero gol ed un’espulsione per somma di ammonizioni. Il comportamento sarà sicuramente cambiato dal mister e il ragazzo ha ancora tanta strada da fare. Victor, non ci deludere, tutta Napoli punta su di te!

Appuntamento a domani, ore 20:00, per scoprire il miglior acquisto azzurro del 2020…NON MANCATE e soprattutto BUON ANNO A TUTTI!