2020 – I TRE AVVENIMENTI POSITIVI PER NAPOLI E PER IL NAPOLI – Al secondo posto

Continua il nostro speciale percorso nei momenti cruciali nella stagione del Napoli. Quest’oggi, dopo aver parlato del rinnovo di Mertens e della permanenza di Koulibaly, ecco che andremo ad analizzare il secondo momento più bello dell’anno azzurro. In particolare, al secondo posto troviamo l’arrivo di Gattuso.

È il 10 dicembre 2019 quando il Napoli vince contro il Genk e si assicura la qualificazione agli ottavi. La panchina azzurra è occupata ancora da Carlo Ancelotti. Ma, attorno le 23 e 30, arriva la notizia ufficiale del suo esonero. A prendere il suo posto è Gennaro Gattuso.

La rinascita del Napoli passa proprio dal suo arrivo. Rino inizia a rivoluzionare il modulo. Abbandona il 4-4-2 del suo maestro e passa al 4-3-3. Ma la rivoluzione più importante la attua nello spogliatoio. Infatti, in primis affida la leadership al capitano, Lorenzo Insigne, che sembrava aver perso fiducia. Quindi, nizia a ricreare il gruppo, disunitosi nelle ultime sfide in campionato. Si fa sin da subito apprezzare dai propri calciatori grazie al suo modo franco di parlare, prendendosi la responsabilità anche nei momenti più difficili. La prima uscita in campionato non porta i risultati sperati. Infatti, i partenopei perdono 2 a 1 in casa contro il Parma. Ma man mano Gattuso riesce a dare una sua impronta alla squadra, tanto che arriva la vittoria casalinga contro la Juventus per 2 a 1. In campionato però gravano i punti persi ad inizio campionato e gli azzurri si piazzano al settimo posto.

Ma il momento che ha segnato il 2020 del Napoli e di Gattuso è senza dubbio la vittoria della Coppa Italia. È il 17 giugno quando gli azzurri vincono il trofeo battendo ai rigori la Juventus. Per il club di ADL si tratta della sesta Coppa Italia, mentre per Gattuso è il primo trofeo da allenatore. Il rapporto di stima tra la società azzurra e l’allenatore matura di partita in partita, tanto che nelle prossime settimane ci si aspetta l’annuncio del rinnovo contrattuale.

