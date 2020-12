Acquisti mancati: la top 5 dei non acquisti del Napoli

Eccoci tornati, per l’ultimo appuntamento del 2020, alla rubrica degli acquisti mancati dell’ultimo anno del Napoli; oggi vedremo il secondo posto.

Cominciando con l’augurare un felice anno nuovo a tutti i nostri lettori oggi ripercorreremo la trattativa che stava per portare Jeremie Boga al Napoli.

Quest’estate con Ounas e Younes in partenza e con Lozano che non aveva ancora espresso al massimo il suo potenziale, la dirigenza voleva portare un esterno alla corte del mister Gattuso; con il tentativo Under non andato a segno(già visto al quarto posto di questa classifica) Giuntoli concentrò tutte le sue forze sull’esterno in forza al Sassuolo. Il club Emiliano valutava il giocatore 40 milioni di Euro ed il Napoli grazie ad una cospicua offerta più la contropartita tecnica rappresentata da Ounas fece arrivare un’offerta che la dirigenza dei neroverdi ha fortemente preso in considerazione.

La differenza l’ha fatta la volontà del giocatore che pur apprezzando piazza e progetto di Napoli non se l’è sentita di fare il salto ad un grande club già quest’estate.

Di questa trattativa ha parlato Daniel Boga, procuratore dell’esterno ivoriano confessando che l’accordo tra i club era vicinissimo e che l’offerta del Napoli era concreta; il procuratore ha anche lasciato una porta aperta per il futuro dicendo che il Napoli potrebbe tornare alla carica nella prossima estate in quanto l’interesse non è mai svanito del tutto

Domani alle 22 vi aspettiamo per concludere la top 5, vedremo insieme il primo posto.