La Juventus è sulle tracce di Fernando Llorente, lo spagnolo rappresenta il colpo ideale per i bianconeri, che non hanno la possibilità di spendere grandi cifre. Per De Laurentiis non ci sono problemi, dato che andrebbe a risparmiare uno stipendio alto (2.5 mln a stagione) per un calciatore che vede poco il campo. Il trasferimento, dovesse andare in porto, verrebbe definito dopo la Supercoppa (20 gennaio). Lo riferisce Tuttosport.