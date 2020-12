Nella giornata odierna è arrivata la conferma che Marko Rog, centrocampista del Cagliari, dovrà essere operato per una lesione del crociato anteriore (clicca qui per leggere la notizia). Il Napoli ha mostrato il suo appoggio al croato attraverso un messaggio sui social: “Forza Marko, ti aspettiamo presto in campo”.

Forza Marko, ti aspettiamo presto in campo 💪



💙 #ForzaNapoliSempre