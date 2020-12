Iezzo: “Fabian Ruiz? Non è adatto a questo tipo di gioco. Mercato di gennaio? Non mi aspetto nulla”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live:



“Fabian Ruiz? Quando è arrivato a Napoli sembrava potesse fare questo tipo di gioco ma a un certo punto si è quasi seduto. Non si trova in quel ruolo, fa più fatica. Però quando sei in difficoltà, il centrocampo a tre sicuramente dà più garanzie”.



“Mercato di gennaio? Io non mi aspetto nulla, è un mercato un po’ strano. Difficile portare giocatori di spessore in questa sessione. Mi aspetterei più che altro un cambio di mentalità”.