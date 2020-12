Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli ed ha parlato dell’infortunio di Osimhen.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“La cosa fondamentale per un ritorno veloce in campo è di non far smettere mai l’atleta di essere atletica. Con questo metodo abbiamo avuto i recuperi lampo di Insigne e Grava. Si allenavano con esercizi alternativi, senza sollecitare quelle zone che non andavano sollecitate”.