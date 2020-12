Proprio in questi giorni la Juventus ha raggiunto un accordo per il rinnovo di contratto di Luca Pellegrini, che gioca in prestito al Genoa. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il club di Agnelli proverà ad inserire il calciatore in qualche trattativa di mercato per arrivare agli obiettivi in entrata. Un tentativo sarebbe già stato fatto per Arkadiusz Milik, che resta una pista viva per i bianconeri.