Nikola Maksimovic è in scadenza di contratto, il serbo dovrebbe lasciare Napoli a fine stagione. Questo, però, non è detto. Il difensore è felice di giocare per gli azzurri ed è uno dei preferiti di Gennaro Gattuso. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro dell’ex Torino. Lo riferisce Il Corriere dello Sport.