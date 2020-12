Quest’oggi Victor Osimhen tornerà a Napoli dopo aver trascorso alcuni giorni in Nigeria e in Belgio, dove ha svolto le terapie per rientrare dall’infortunio. La situazione non è delle migliori, il calciatore dovrà continuare la riabilitazione o in Italia o addirittura di nuovo in Belgio, al Move to Cure di Anversa, dove si sta curando anche Dries Mertens. Lo riferisce Il Corriere dello Sport.