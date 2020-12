Kalidou Koulibaly potrebbe rientrare in campo contro l’Udinese o la Fiorentina, match in programma, rispettivamente, il 10 e il 17 gennaio. Il difensore senegalese si è sottoposto ad una nuova ecografia che ha evidenziato dei miglioramenti, ma lo staff medico del Napoli non vuole correre rischi. Ad annunciarlo l’edizione odierna de Il Corriere di Mezzogiorno.