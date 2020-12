Venerato: “Hysaj piace molto alla Roma, ma c’è anche lo Spartak”

Il giornalista RAI ed esperto di mercato, Ciro Venerato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del futuro di Elseid Hysaj:

“Di sicuro l’interesse più concreto per l’albanese è quello della Roma, poi può spuntare qualche altra squadra. La Roma ha manifestato interesse però per prenderlo a parametro zero. C’è anche lo Spartak Mosca che aveva già sondato il giocatore mandando anche una mail ufficiale al Napoli, Gattuso bloccò la cosa. Quella più gradita al giocatore è la pista italiana e la Roma sarebbe una piazza gradita”.