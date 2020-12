La Juventus non può permettersi grosse spese nel mercato di gennaio, per questo motivo il ds Fabio Paratici si sta muovendo per Fernando Llorente. Lo spagnolo rappresenta il nome ideale per le esigenze dei bianconeri. Resta da vedere, ora, come De Laurentiis farà partire l’attaccante. Il club bianconero vorrebbe assicurarselo subito dopo la finale di Supercoppa Italiana.