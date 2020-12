Questa mattina c’è stato un forte terremoto di magnitudo 6.3 in Croazia, a Petrinja, 40 chilometri a sud di Zagabria ed il Napoli ha deciso di dedicare un pensiero di solidarietà al popolo croato attraverso un tweet sul proprio account ufficiale:

“I nostri pensieri sono con la gente della Croazia durante questo momento difficile”.

Our thoughts are with the people of Croatia during this difficult time.