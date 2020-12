Taglialatela: “Portieri? Gattuso deve decidere. Vi dico di chi non farei mai a meno”

L’ex portiere del Napoli Pino Taglialatela è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per parlare della rosa del club azzurro.

“Alternanza dei portieri? Gattuso secondo me deve prendere una decisione, altrimenti si rischia di rimanere senza portieri. Ospina dalla sua ha l’esperienza, è il motivo per cui gioca di più. Meret tra i pali è fenomenale e dispiace vederlo così sacrificato, uno come lui è da tutelare”.

“Ci sono due giocatori di cui non farei mai a meno: Demme e Zielinski. Il primo di fianco a Bakayoko fa benissimo, il polacco ha una marcia in più e sta continuando a crescere”.

“Manolas o Maksimovic? In coppia con Koulibaly preferisco il primo, specialmente per la sua rapidità. Mertens o Osimhen? Il belga”.