SSC Napoli, gesto di vicinanza nei confronti degli Ospedali della città!

Bel gesto della SSC Napoli! La società ha voluto mostrare vicinanza al personale degli Ospedali di Napoli: per queste feste donerà i panettoni realizzati dalle eccellenze del territorio. Sui social la società ha scritto:

“La SSC Napoli vuole far sentire la propria vicinanza al personale sanitario degli Ospedali Cotugno, Monaldi, Pascale e Policlinico di Napoli donando i panettoni realizzati dalle eccellenze del territorio, Sal De Riso e Mennella”.

Sul sito ufficiale della società si legge anche: “Questo un piccolo gesto per allietare chi è impegnato in prima linea per fronteggiare l’emergenza sanitaria”