Colpo a sorpresa del Genoa per la difesa, in arrivo da subito. Come rivelato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l’affare è con la Lazio che cederà al Genoa il difensore Denis Vavro, fin qui mai utilizzato da Simone Inzaghi dopo aver pagato oltre 10 milioni al Copenaghen. Accordo fatto e concluso, né Musacchio né Benatia ma il Genoa sceglie Vavro come primo rinforzo: accordo con la Lazio per il prestito.