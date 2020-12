Il Mattino: “Dal Papu a Eriksen, gli scontenti in serie A”

Milik-Llorente, ma non solo. Il mercato di A vede a gennaio tanti scontenti in cerca di nuova sistemazione. Su tutti, i due più clamorosi sono sicuramente Gomez ed Eriksen.

Il mal di pancia dai sintomi più eclatanti è quello del Papu. L’ attaccante argentino è stato uno dei principali protagonisti del fenomeno Atalanta negli ultimi anni, ma ormai il rapporto con l’ allenatore Gian Piero Gasperini è compromesso. La sua valutazione è di 18 milioni di euro.

Per quanto riguarda Eriksen, messo ai margini da Conte, è difficile che il danese resti in Italia nonostante il ricco ingaggio da 7,5 milioni netti a stagione. Tra gli altri scontenti di lusso, spiccano anche Vecino e Kedhira, vero e proprio esubero per Pirlo.