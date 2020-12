Fiorentina, scoppia il caso Ribery: a fine stagione ritiro o MLS?

Attenzione al futuro di Franck Ribery. Chiaramente non per gennaio perché non è previsto un ribaltone immediato, ma oggi La Gazzetta dello Sport ha voluto sottolineare come il francese sia a scadenza di contratto a giugno prossimo e non si sia ancora parlato di rinnovo. Il motivo? La Fiorentina è concentrata sulla classifica delicata e da qui a giugno si valuterà bene, ma La Gazzetta apre a scenari quasi sorprendenti.

“Ribery può fare pensieri anche legati a un’esperienza in MLS, negli Stati Uniti per chiudere la sua carriera. Oppure attenzione all’ipotesi ritiro e addio al calcio giocato, da non escludere”.