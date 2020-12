Ulivieri: “Gattuso dà sempre il massimo! Querelle Pirlo-ADL? Vi spiego”

Renzo Ulivieri, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live:

“Ovviamente il 2020 è stato un anno brutto, ma ci sono anche lati positivi, il ricompattarsi in un momento complicato remando tutti nella stessa direzione. La querelle tra Pirlo e De Laurentiis? Non ho simpatia per chi si esprime come il presidente del Napoli. Pirlo ha parlato in maniera pacata, poi ovviamente c’è contrapposizione. Non avrei usato il termine utilizzato da De Laurentiis, gli allenatori possono anche parlare d’altro e non solo di calcio. Gattuso? L’ho sentito una decina di giorni fa. E’ in una situazione difficile, ma è un uomo di una forza morale e dà sempre il massimo. E’ stato un anno complicato per alcune squadre che non sono riuscite ad avere continuità. L’Inter potrebbe avere qualche vantaggio in più perché è fuori da tutte le Coppe”.