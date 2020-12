Sky – Situazione bloccata sulle fasce: difficilmente arriverà un terzino

Non arriveranno nuovi terzini a gennaio, o comunque al momento risulta molto difficile che il Napoli si butti sul mercato alla ricerca di un nuovo volto per la fascia. A riportarlo è Sky Sport: il mercato degli esterni è bloccato dalle cessioni. Avendo già in rosa Di Lorenzo, Hysaj, Mario Rui, Ghoulam e Malcuit, il club azzurro potrebbe pensare ad un acquisto solo se dovesse partire uno tra l’algerino e il francese. Ma per ora la situazione è bloccata.