Senesi, l’intermediario: “Era la prima scelta del Napoli, ecco perché è rimasto al Feyenoord”

Stefano Antonelli, agente e intermediario dell’agenzia che gestisce il difensore del Feyenoord Marcos Senesi, ha parlato a Radio Marte del futuro del difensore.

“Napoli? Senesi era la prima scelta dopo un’eventuale uscita di Koulibaly o Maksimovic. Qui in Olanda è tra i migliori difensori. Non piace solo al Napoli, la destinazione sarebbe potuta essere quella ma Koulibaly non è più andato via e neanche Maksimovic, anche se non ha rinnovato”.

“Posso assicurarvi che non si muoverà a gennaio e che, eventualmente, la sua finestra sarà quella estiva”.