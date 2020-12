Ordine: “Il Frosinone ha dato una lezione ai furbetti del Napoli”

Il Frosinone, decimato dal Covid-19, nella giornata di ieri è sceso in campo contro il Pordenone nonostante le quattordici positività. Franco Ordine, giornalista, nell’edizione odierna de Il Giornale, ha così commentato l’accaduto:

“Bisogna stringere la mano a Nesta e al Frosinone per la lezione che hanno dato ieri al Coni e per esso al Napoli calcio (a esclusione di Gattuso, il quale quella partita voleva giocarla) in materia di rispetto del protocollo anti-Covid licdnziato dalla Uefa e adottato dal calcio italiano.

Nel Frosinone ci sono 14 positivi, non 2 come nel Napoli. Ha perciò dovuto schierare in panchina un numero ridotto con due portieri per onorare il calcio, le sue regole e il principio dello sport per il quale le scorciatoie sono il percorso preferito dei soliti furbetti”.