Il Secolo XIX rivela l’interesse del Napoli per una giovane sorpresa di questi primi mesi di Serie A, il classe 2000 Mikkel Damsgaard della Sampdoria.

Secondo il quotidiano di Genova, le due società – in buoni rapporti visti anche i contatti per un’eventuale trasferimento di Llorente in Liguria – avrebbero già gettato le basi per una trattativa con protagonista il giovane centrocampista danese.