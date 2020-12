Laudisa: “Incontro ADL-Agnelli? Non hanno parlato di mercato”

Durante la diretta di Radio Sportiva è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, per parlare del Napoli e di Milik. Le sue parole:

“La situazione di Milik è complicata. Il Napoli vuole 18 milioni per un giocatore che è in scadenza e che tra poche settimane può firmare con chi vuole. Non immagino né mi risulta che ADL e Agnelli abbiano parlato di mercato durante il loro incontro, il presidente bianconero dà le direttiva ma non gestisce le trattative”.