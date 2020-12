La Premier non si ferma mai: le formazioni ufficiali di Crystal Palace-Leicester

La Premier League non conosce sosta. Dopo il quindicesimo turno di campionato concluso ieri, oggi si riparte subito con una nuova giornata: alle 16 in campo si sfideranno Crystal Palace e Leicester City.

Tra i titolari per i londinesi spicca Wilfried Zaha, accostato al Napoli la scorsa sessione di mercato prima dell’ufficialità di Osimhen, mentre per le Foxes Cengiz Under, anche lui molto vicino al Napoli in estate, e l’esperto centravanti Jamie Vardy partiranno dalla panchina.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Crystal Palace (4-4-2): Guaita, Clyne, Kouyate, Tomkins, Mitchell, Townsend, Milivojevic, Riedewald, Schlupp, Benteke, Zaha.

Leicester City (4-2-3-1) Schmeichel, Justin, Amartey, Evans, Thomas, Mendy, Choudhury, Perez, Praet, Barnes, Iheanacho