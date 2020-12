Il Roma – Tra terapie e palestra Mertens vuole stringere i tempi

Quella maledetta zolla dello Stadio San Siro ci ha privato nelle ultime tre gare di avere Mertens, l’unico che stava cercando di non far rimpiangere l’assenza di Victor Osimhen. Il calciatore è però a lavoro come racconta Il Roma:

“Un po’ di vacanza ma anche tanto lavoro. Dries Mertens è in Belgio in questo momento per le ferie natalizie. Ma non si riposa neanche un poco perché vuole recuperare il prima possibile dalla distorsione alla caviglia riportata durante la sfida con l’ Inter a San Siro. L’ attaccante era già andato via prima del rompete le righe per riprendersi bene in un centro specializzato. Ed è per questo che anche in queste feste sta insistendo molto in palestra. Il Napoli ha bisogno di lui in attacco visto che è fermo anche Osimhen. Era l’ unico che stava riuscendo a mantenere bene il suo ruolo ma una maledetta zolla lo ha mandato ai box. Dovrebbe rientrare prima della sfida di Supercoppa contro la Juventus. Il recupero, comunque, è a buon punto perché dalle immagini pubblicate sulla sua storia di Instagram si vede che è molto atletico e non soffre molto il carico dei pesi. Naturalmente andare in campo e correre è tutta altra cosa. Soprattutto scontrarsi con gli avversari. Gattuso lo aspetta a braccia aperte per avere più alternative”.