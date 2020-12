Il Mattino – Con Koulibaly out, la difesa si affida a Manolas

Con l’assenza di Kalidou Koulibaly, toccherà a Manolas guidare il reparto difensivo contro il Cagliari.

Come riportato dall’edizione de il Mattino, il greco farà coppia con Maksimovic. Nell’edizione odierna, si legge che: “Il riferimento più importante in questa fase è Manolas, ex difensore della Roma, esperto e di temperamento: toccherà a lui guidare la linea a quattro almeno per la prossima partita non semplice contro la squadra di Di Francesco che in attacco conta soprattutto sulla fantasia di Joao Pedro“.

Il quotidiano riporta anche un dato abbastanza negativo sul reparto difensivo degli azzurri. Ecco il riferimento: “In questo campionato non sono ancora arrivati gol dei difensori, le 27 reti portano le firme di attaccanti e centrocampisti: mancano ancora all’ appello gli elementi della retroguardia, una situazione che potrebbe diventare importante soprattutto per sbloccare partite contro squadra chiuse su situazione da palla inattiva”.

Il Napoli dovrà tornare alla vittoria e dovrà farlo già a Cagliari. La difesa deve ritrovare solidità dopo le ottime prestazione iniziali di questa stagione.

Vedremo quanto sarà bravo Kostas a guidare il reparto difensivo.