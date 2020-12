Come si legge sul quotidiano L’Arena, non c’è solo il Napoli per il centrocampista dell’Hellas Verona Mattia Zaccagni.

Sulle tracce del talento classe ’95 c’è anche l’Inter, pronta a intavolare una trattativa con i gialloblù: Marotta potrebbe inserire i cartellini di Dimarco ed Eddie Salcedo, attualmente in prestito proprio alla squadra allenata da Juric.