Everton-Manchester City, arriva la nota dei Toffees: “Rammaricati!”

La partita Everton-Manchester City è stata rinviata a causa dell’alto numero di positivi al Covid-19 all’interno della formazione allenata da Pep Guardiola. Il club di Liverpool guidato da Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli, ha diramato una nota in merito:

“L’Everton Football Club si rammarica del rinvio della partita di stasera contro il Manchester City, non solo per i 2.000 fan che sarebbero stati presenti allo stadio, ma per i tifosi del Merseyside e di tutto il mondo. I nostri giocatori erano pronti per la partita, così come lo staff e tutti a Goodison Park.

Mentre l’Everton avrà sempre la sicurezza pubblica al primo posto, chiederemo la piena divulgazione di tutte le informazioni che il Manchester City ha fornito alla Premier League in modo che il club possa essere chiaro sul perché è stata presa la decisione”.