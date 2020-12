Del Genio: “Il Napoli di Gattuso ha un problema. Vi spiego.”

Paolo Del Genio, noto giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal ha parlato del Napoli di Gattuso: “Il Napoli si è comportato bene quando ha assunto atteggiamenti più prudenti, ha trovato l’equilibrio giusto, lasciando poco agli avversari e riuscendo a portare il risultato a casa. Il problema serio del Napoli invece riguarda altro. Giocare così è limitante, perché nella maggior parte dei casi gli avversari attendono”.

Il Napoli di Gattuso ha ottenuto grandi risultati in partite di rimessa, come la vittoria contro la Real Sociedad, mentre ha faticato in alcune partite a imporre il suo gioco.