Patrick Cutrone, accostato con forza al Napoli negli ultimi giorni che però dovrà prima cedere Llorente e Milik, non rimarrà alla Fiorentina e tornerà al Wolverampton per fine prestito.

Gli inglesi starebbero pensando per l’appunto di girarlo ad un’altra italiana ovvero il Benevento di Pippo Inzaghi, decimo in classifica nel nostro campionato e voglioso di giocarsi tutte le chance possibili per restare in A.

Fonte: tuttomercatoweb