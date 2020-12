Gran bel gesto di Piotr Zielinski. Il mediano del Napoli ha preso parte ad un’iniziativa benefica della ‘Grande orchestra di carità natalizia‘ organizzata in Polonia. L’associazioni no profit, organizza questa asta di beneficenza per raccogliere fondi ai fini dell’assistenza pediatrica e agli anziani. Il 20 azzurro ha deciso di mettere all’asta la dieci in onore di Maradona con le firme dei calciatori del Napoli. Qui la foto che ritrae il polacco con la maglia: