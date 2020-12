Renica a Gattuso: “E’ arrivato il momento per riflettere sul gioco del Napoli”

Alessandro Renica, ex calciatore azzurro, scrive su Facebook la sua sul gioco del Napoli: “E’ arrivato il momento per Gattuso di riflettere sul gioco del Napoli e semplificarlo perchè è troppo complesso. Troppi passaggi indietro, giro palla che alza solo la statistica del possesso palla e poi accelerare per colpire. All’inizio funzionava, ma ora è troppo prevedibile. Gattuso, visto i risultati dell’ultimo mese, deve impostare un gioco sulle verticalizzazioni in profondità, passaggi filtranti e cercare il movimento dei giocatori senza palla. La rosa deve essere completata ma può tranquillamente raggiungere gli obbiettivi prefissati. La mia è una semplice opinione, ho piena fiducia in Gattuso”.