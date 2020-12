Regione Campania – Importante novità per il Centro Sportivo Paradiso

All’orizzonte c’è un’importante novità relativa al Centro Paradiso che negli anni 80′ vide il genio di Maradona sbocciare e allenarsi ogni giorno. La novità riguarderà in primis la Regione Campania e chissà che anche De Laurentiis non voglia partecipare all’iniziativa. Come riportato da Il Mattino il centro ormai abbandonato al degrado in quel di Soccavo, il quale potrebbe essere prelevato e trasformato in un Museo dedicato al mito di Maradona.

La proposta arriva dal Consiglio Regionale, in particolare dal Consigliere Di Fenza, il quale ha proposto non solo un museo ma anche un centro d’allenamento per la formazione giovanile. La proposta potrebbe prendere piede in modo sempre più concreto e chissà che non si accodi anche il presidente del Napoli.