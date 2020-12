Napoli targato Gattuso, i punti di forza e i punti deboli degli azzurri

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno si è focalizzato sui punti di forza e i punti deboli del Napoli di Gennaro Gattuso, ‘I sì e i no‘. Per quanto riguarda i primi, sicuramente un dato da menzionare è che gli azzurri sono la miglior difesa del campionato, oltre che ai segnali di reazione della squadra quando va in svantaggio e il senso di appartenenza; per quanto riguarda i secondi, invece, bisogna menzionare una faticosa ricerca dell’identità di gioco della squadra e il crollo delle certezze dal punto di vista caratteriale delle ultime settimane.