Messi ha parlato del suo futuro in un’intervista a La Sexta: “Sono molto confuso, non ho idee chiare. Aspetterò la fine della stagione. Ora l’importante è fare bene e pensare alla squadra e di ottenere titoli, nient’altro. Ho passato un brutto periodo quest’estate. Un giorno mi piacerebbe giocare negli USA, non so se succederà mai. Real Madrid? No, è impossibile. Neanche all’Atletico”.