L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sull’operato di Gennaro Gattuso e sul suo futuro:

“Su Gattuso il club ha investito tanto per tentare la scalata allo Scudetto e lui non vuole deludere. Ringhio è una garanzia per il club e per il progetto tecnico. Occorrono scelte che chiedono coraggio e Rino ne ha tanto”.