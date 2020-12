De Laurentiis preoccupato per Gattuso, gli ha dato dei consigli

Stando a quanto riportato da Il Mattino, Gennaro Gattuso è stato a riposo in questo periodo di pausa natalizia che è arrivata a pennello per lui, visti i problemi causati dalla miastenia oculare che lo sta torturando da qualche settimana. Fortunatamente, la situazione sta già migliorando e il tecnico azzurro conta di tornare al meglio il prima possibile. Anche Aurelio De Laurentiis è preoccupato per lui, tanto che gli ha consigliato anche qualche medico da consultare, ma l’allenatore è seguito constantemente da uno staff medico bolognese.