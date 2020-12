CdS – Rinnovo Gattuso: ecco il nodo che blocca l’accordo

Il rinnovo di Gattuso pare sempre più un’incognita. Tante le cose dette negli ultimi giorni sugli accordi fra il club azzurro e l’allenatore, intenzionati a continuare ma che dovranno scendere a patti. A fare chiarezza ci pensa il Corriere dello Sport. Il quotidiano nella propria edizione odierna spiega i motivi per cui non si è ancora trovato l’accordo. Alla base ci sarebbero dei problemi con i diritti d’immagine e alcune clausole che non sono ancora ben chiare al suo agente, Jorge Mendes.

L’accordo, pur se sommariamente per il 2023, c’è e anche sull’ingaggio ci siamo, l’unico nodo riguarda quindi l’aspetto relativo ai diritti d’immagine (sui quali ADL non fa sconti) e le clausole inserite dalla società azzurra ancora poco chiare al procuratore lusitano.