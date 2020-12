Il giornalista Raffaele Auriemma su Tuttosport ha parlato del rientro di Mertens e Osimhen.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Mertens e Osimhen molto probabilmente non torneranno martedì per la ripresa degli allenamenti, proseguiranno il loro recupero in Belgio. L’obiettivo sarebbe quello di averli per il 13 gennaio in occasione della sfida di Coppa Italia contro l’Empoli“.