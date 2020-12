Un decennio fatto di tante emozioni, soprattutto positive. Da quando è sbarcato Mazzarri, sulla panchina azzurra, ne abbiamo viste di tutti i colori. Anche oltre le aspettative: dal 18 ottobre 2009 fino fino al 19 maggio 2013, 4 anni che hanno fatto sognare i tifosi sotto diversi punti di vista. Amore sfegatato per la piazza, il magico trio Hamsik-Lavezzi-Cavani, la classica sfuriata dello stesso mister che era solito togliersi la giacca nei momenti caldi del match, un sogno chiamato Champions League, le vittorie al cardiopalma dopo il 90′.

Non era facile riscaldare il circondario azzurro dopo le brutte prestazioni fornite dalla squadra con Roberto Donadoni. Il toscano ci riuscì, concludendo la sua annata in azzurro con ben 78 punti nella stagione 2012-2013 e qualificando il Napoli ai gironi di CL. Mica male, insomma: una Coppa Italia, poi, portata a casa battendo una Juventus invincibile in campionato.

L’avvento di Rafa Benitez ha poi portano una ventata di cultura europea in casa Napoli e non solo: una coppa Italia e una Supercoppa Italiana nella bacheca del Napoli portano il nome del tecnico spagnolo. Possiamo definirlo, ad oggi, l’allenatore che è riuscito ad imprimere maggiormente la sua mentalità a società e calciatori in campo. Dopo l’uscita nello spareggio per la fase a gironi contro l’Athletic Bilbao, arriva in semifinale di Europa League contro il Dnipro. Il 1 Giugno 2015 lascerà i partenopei e finirà al Real Madrid. Mazzarri in Italia, Benitez in Europa: ci hanno fatto sognare entrambi in un campo o nell’altro.

Ed eccoci arrivati a colui che, probabilmente, ci ha(quasi) permesso di colorarci il petto con il terzo tricolore: Maurizio Sarri. Il toscano rimarrà negli annali di questo club con un campionato non vinto nonostante i 91 punti in classifica, a capo di una macchina da guerra che ripeteva mnemonicamente lo spartito ogni domenica, garantendo vittorie a ripetizione. Il suo arrivo al Chelsea ha spezzato i cuori di tutti, prima che arrivasse poi alla Juventus: un “passo” falso nella sua carriera che gli è costato tanto. In autostima, popolarità e immagine data al mondo. Non più di vassallo al servizio del popolo, bensì di guardiano di un palazzo mai affondato nell’avventura sotto il Vesuvio.

Per finire, passiamo al duo finale di questo decennio: Ancelotti e Gattuso, un padre e un figlio praticamente.

Il secondo chiamato a riparare “i guai” commessi dal primo, Sir Carletto, che dopo un primo exploit scaturito dal grande acquisto di uno dei più grandi tecnici d’Europa. Lo schock causato dall’ammutinamento, i scarsi risultati delle squadra e una piazza frammentata hanno permesso al calabrese di entrare immediatamente nei cuori della tifoseria napoletana.

Ad oggi Ringhio è un punto fermo di questo club, con un trofeo già nelle tasche e tanta voglia di migliorarsi. Da lui ci si aspetta ancora tanto.

Dieci anni ricchi di grandi nomi con un’utilità importante alla causa da parte di ognuno, con la consapevolezza che scegliere Napoli non è una mossa qualsiasi, perchè Napoli ama tutti incondizionatamente. Chi arriva, per un motivo o per un altro, non andrà mai via definitivamente.