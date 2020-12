Acquisti mancati: la top 5 dei non acquisti del Napoli

Bentornati alla Top 5 degli acquisti mancati dell’ultimo anno del Napoli; oggi vedremo il terzo posto

Dopo Gabriel e Under ripercorriamo la trattativa che stava per portare Jordan Veretout alla corte di Gattuso.

Prima dell’acquisto lampo di Bakayoko, il Napoli era alla disperata ricerca di un centrocampista. Staff tecnico e dirigenza avevano individuato l’identikit giusto nel nome di Veretout. Il centrocampista francese di proprietà della Roma è stato sul taccuino di Giuntoli per tutta la scorsa sessione di mercato estivo, la Roma aveva imposto il prezzo di 25 mln, il Napoli non voleva andare oltre i 20. Giuntoli ha provato più volte e con varie formule a portare il centrocampista all’ombra del Vesuvio; si è provato con il prestito con diritto di riscatto e acquisto a titolo definitivo con pagamento dilazionato in due anni. La Roma però ha alzato muro ritenendo Veretout un punto fermo della rosa di Fonseca.

Per sapere il proseguimento della classifica, collegatevi il 31 dicembre alle ore 22:00, scopriremo insieme la seconda posizione.