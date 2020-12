Peggiori acquisti azzurri dell’ultimo decennio, al terzo posto…

La classifica dei 5 peggiori acquisti fatti nell’ultimo decennio dalla SSC Napoli. Questa speciale top 5 verrà divisa e presentata in 5 giorni durante le vacanze natalizie.

Siamo arrivati a metà di questa particolare rubrica: la scorsa volta abbiamo inserito al quarto posto Edu Vargas, mentre al quinto si trova Mirko Valdifiori. In terza posizione c’è un volto che difficilmente i tifosi azzurri dimenticheranno. È agosto e il Napoli si sta giocando la qualificazione in Champions League nella gara di andata contro l’Athletic Bilbao. Il risultato è fermo sull’1-1 e la squadra azzurra sta provando in tutti i modi a passare in vantaggio. A dieci minuti dalla fine si presenta l’occasione giusta sui piedi sbagliati: su una palla spazzata dalla difesa basca, Miguel Pérez Cuesta, meglio noto come Michu, passa il pallone ad un marcato Callejon, invece di caricare un tiro che sarebbe finito quasi sicuramente in rete.

Si può riassumere così l’esperienza di Michu a Napoli. Da quel momento 6 presenze totali con la maglia azzurra, senza reti. L’ultima gara è datata 23 ottobre 2014: non rientrerà più a causa di un disturbo al ginocchio. Un flop clamoroso, per cui però il club azzurro ha perso poco o nulla: l’allora ventottenne era infatti arrivato in prestito (costato circa 1,5 milione) con diritto di riscatto fissato a 7,5 mln. Spoiler: il riscatto non è avvenuto.

Per concludere una domanda sorge spontanea: con tutto il rispetto, ma siamo sicuri che Michu sia l’idolo di Haaland?

Top 5 peggiori acquisti azzurri:

? ? Michu Vargas Valdifiori

