MN Awards – Il miglior giovane del 2020

Eccoci al quarto appuntamento con gli MN Awards: in questo articolo, come potete leggere dal titolo, premieremo il miglior giovane del 2020.

I giocatori presi in considerazione sono stati tutti quelli nati dal 1 gennaio 2000, come successo per il premio di Golden Boy (e vi anticipo che non è citato casualmente).

Il vincitore

Il premio come miglior giovane del 2020 va a… Erling Haaland!

La scelta è stata molto facile: nonostante la grande stagione di Ansu Fati, il talento di Sancho o l’esplosività di Alphonso Davies, il centravanti del Borussia Dortmund ha dei numeri talmente straordinari che è impossibile non premiarlo.

Nato per segnare

Nato il 21 luglio del 2000, Erling Haaland a soli 20 anni di età ha stravolto il calcio europeo trasformando in rete quasi ogni pallone toccato, indipendentemente dalla competizione o dall’avversario.

Il 2020 è l’anno che lo ha consacrato: per lui, negli ultimi 12 mesi, 32 partite giocate con 33 reti e 6 assist. Ha concluso la stagione 2019/20 con 44 gol in 40 partite, realizzando una rete ogni 63 minuti di media. Davvero stratosferico.

La cosa che più colpisce di questo “cyborg” è che non ha sofferto minimamente il cambiamento dal Salisburgo al Borussia Dortmund, realizzando addirittura una tripletta alla sua prima partita nel campionato tedesco.

Alla sua stagione di esordio in Champions ha poi realizzato ben 10 reti nelle prime 7 partite, il giocatore più veloce nella storia a farlo, ma non solo: anche la quota delle 15 reti ha il suo marchio, essendo che il norvegese le ha realizzate in sole 12 partite, battendo il precedente record di 19.

Un’annata quindi clamorosa per il calciatore del Borussia Dortmund che dice: “Devo ancora migliorare tanto”. Come Haaland non si fermerà, neanche Mondo Napoli si ferma: appuntamento il 31 dicembre alle ore 14 per il premio al miglior centrocampista dell’anno!