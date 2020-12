I migliori acquisti azzurri del 2020: Al terzo posto…

Buone feste a tutti, in questi giorni, di finte feste, analizzeremo i migliori acquisti del Napoli in questo brutto anno, in cui il calciomercato si è svolto con il campionato in corso.

Al terzo posto di questa top 5 troviamo Politano. Matteo, arrivato dall’Inter come scarto, ha dato un grandissimo aiuto agli azzurri in fase offensiva. L’attaccante azzurro, l’anno scorso ha totalizzato in 15 presenze due reti, di cui una allo scadere contro l’Udinese. Senza scordarci che Matteo ha segnato uno dei quattro rigori che ci hanno permesso di vincere la coppa Italia. L’attaccante fa a turno con Lozano ed appena entra in campo fa di tutto per spaccare le partite, invece nella stagione 2020-2021 l’attaccante ha realizzato in 13 partite, in 499 minuti, 3 gol contro Genoa, Atalanta e Roma. Matteo però è stato decisivo soprattutto in Europa League con due reti segnate al Real Sociedad, gol vittoria in Spagna, e contro L’HNK Rijeka. Tutto dipende da lui e quando è in stato di grazia le difese ballano la samba, dai Matteo!

