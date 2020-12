MN Awards – Il miglior allenatore del 2020

Eccoci alla seconda delle sette categorie che verranno premiate nei nostri MN Awards! Oggi tocca al miglior allenatore del 2020.

Vi ricordo che i premi sono sette: miglior portiere, miglior difensore, miglior centrocampista, miglior attaccante, miglior allenatore, miglior giovane e gol più bello!

Come detto oggi il premio assegnato sarà quello di miglior allenatore e vi anticipo che la scelta è stata molto, molto facile.

Il vincitore

Vince l’MN Award come miglior allenatore del 2020… Hans-Dieter Flick!

Parliamoci chiaro, questo è stato l’anno del Bayern Monaco e il lavoro che ha fatto negli ultimi 12 mesi l’allenatore tedesco è stato assurdo! Con il suo 4-2-3-1 ha rivitalizzato una squadra che, nonostante la grande mole di campioni, sembrava sempre un gradino sotto le altre big europee, come Real Madrid, Barcellona e Liverpool.

Mancava forse un po’ di ambizione nel club di Monaco, quella necessaria per poter puntare alla Champions League e non solo alla Bundesliga, che ha ormai un solo padrone. Questa ambizione l’ha portata appunto Hans-Dieter Flick, e le statistiche parlano chiaro.

Invincibile

Nel 2020, il Bayern Monaco – appunto sotto la guida di Flick – ha giocato 48 partite, vincendone 42, pareggiandone 5 e perdendone una sola. Basterebbe questo per far capire il dominio tedesco a cui è stato sottoposto il calcio.

Parlando di reti, il Bayern Monaco ha segnato negli ultimi 12 mesi ben 146 gol, una cifra spaventosa. In questa sola stagione 2020/21 ne ha fatti 63 in 21 partite: una media esatta di 3 per ogni match. Anche la fase difensiva funziona: nel 2020 sono solamente 46 i gol subiti.

Questi dati parlano da soli e hanno portato all’allenatore tedesco ben 5 trofei: una Bundesliga, una Coppa di Germania, una Supercoppa di Germania, una Champions League – come non ricordare l’8-2 al Barcellona – e una Supercoppa Europea. Sedendo sulla panchina del Bayern Monaco per 58 volte, è come se ogni 11.6 partite la squadra tedesca vincesse un trofeo. Semplicemente assurdo!

Tutte queste statistiche, infine, confermano un semplice dato di fatto: il miglior allenatore del 2020 è stato Hans-Dieter Flick.

