Bentrovati amici di MondoNapoli con la nostra rubrica che ci fa rivivere le grandi emozioni azzurre in un anno decisamente poco felice come il 2020.

Ieri abbiamo ricordato la quinta miglior partita giocata dagli azzurri nel 2020, mentre oggi scaliamo la classifica e riviviamo le emozioni del quarto miglior match del 2020.

Dobbiamo fare un lungo flashback e tornare a gennaio 2020: il Napoli di Gattuso è in caduta libera e Ringhio non riesce a dare una sterzata al rendimento della squadra. Ma pochi giorni prima il Napoli ha almeno superato il turno di Coppa Italia con la Lazio e hanno debuttato dall’inizio i nuovi acquisti: Demme e Lobotka.

Gli azzurri devono affrontare la Juventus del vecchio comandante Sarri, passato dalla parte del potere, e, a dir la verità, ci sono molte defezioni negli azzurri e ben poche scelte. In porta gioca Meret, mentre in difesa giocano Hysaj e Mario Rui sulle fasce e al centro l’inedita coppia Di Lorenzo-Manolas.

A centrocampo prima da titolare per Demme, con Fabian e Zielinski, mentre in attacco giocano Callejon, Milik ed Insigne. Dall’altra parte, Sarri schiera l’artiglieria pesante con Dybala dietro la coppia Higuain – Cristiano Ronaldo.

Il primo tempo è molto equilibrato e anche avaro di emozioni, ma l’attesa del Napoli per poi provare a ripartire in contropiede imbriglia e non poco la manovra della Juventus, dove nessuno prova la giocata per creare delle difficoltà al Napoli.

Nel secondo tempo, il canovaccio non cambia, con la squadra di Sarri che prova a fare la partita, mentre il Napoli aspetta per riattaccare: gli azzurri rischiano solo su un forte diagonale dell’ex Higuain che Meret para brillantemente.

Due minuti dopo, il Napoli segna il goal del vantaggio: su un tiro di Insigne, Szczesny non trattiene e Zielinski segna a porta vuota il goal del vantaggio. Sarri, a quel punto, toglie Matuidi e Dybala, schierando un offensivo 4-2-4, mentre Gattuso fa entrare Lobotka ed Elmas.

A quattro minuti dal termine, Milik scappa via sulla sinistra, mette in mezzo, il pallone sfila senza essere deviato da nessuno, va sulla fascia, dove Callejon crossa al centro dell’area per Insigne che al volo fulmina Szczesny siglando il 2-0.

Negli ultimi minuti di recupero, Cristiano Ronaldo accorcia le distanze, ma il suo goal non basta. Dopo 5 minuti, l’arbitro fischia la fine della partita e il Napoli torna a battere la Juventus.

Quella vittoria sarà fondamentale per l’autostima degli azzurri e per risvegliare e far rinnamorare una piazza sopita e delusa dalla gestione Ancelotti.

L’appuntamento con le migliori partite del 2020 torna domani, sempre alle ore 16.00. Ancora buon Natale a tutti!