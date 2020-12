I migliori acquisti azzurri del 2020: Al quarto posto…

Buon Natale a tutti, oggi scopriremo il quarto classificato nella top 5 dei migliori acquisti di questa stagione.

Al quarto posto troviamo il mastino Bakayoko. Arrivato in prestito dal Chelsea, il mediano ivoriano ha preso in mano il centrocampo azzurro. Nella sua prima partita contro l’Atalanta ha praticamente dominato i nerazzurri impedendo ogni passaggio agli attaccanti ed amministrando il gioco. Con 10 partite giocate, 712 minuti totali in campo, Bakayoko ha realizzato per adesso 485 passaggi in maglia azzurra di cui 430 riusciti, un vero cecchino. Il giocatore quest’anno ha dovuto saltare anche una partita visto il rosso, inesistente, per somma di ammonizioni contro il Milan. Nella fase d’attacco ha totalizzato solo un tiro, ma non è il suo ruolo. Per adesso Bakayoko si sta guadagnando con il sudore la maglia azzurra e la dirigenza sta già cercando di trovare un accordo per l’acquisto del mediano. Dai Tiemouè lotta e fai vedere quanto vali.

Appuntamento a domani, ore 20:00, per la terza posizione della top 5…NON MANCATE E BUON NATALE!